الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن مهرجان الجنادرية تظاهرة ثقافية كبرى ومناسبة وطنية يمتزج فيها عبق التاريخ المجيد بنتاج الحاضر الزاهر، منوها باستخدام التقنية وهو المحور الأساسي في بعض مبادرات الوزارة.جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وتفقده جناح الوزارة المشارك في المهرجان، الذي يضم العديد من المبادرات التى حققتها الوزارة لمواكبة رؤية المملكة 2030م،ويتصدرها إعداد مخطط شامل للمشاعر المقدسة بما يتيح الفرصة لاستقبال أكبر عددٍ من المعتمرين والحجاج.// انتهى //12:50ت م0034