نجران 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسحقق مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، المركز الأول على مستوى الوزارة في عدد تسجيل المرشحين لجائزة التميز خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439 - 1440 هـ , وفق إحصائية صادرة من موقع أمانة الجائزة.وأكد مدير مركز التميز بتعليم نجران عادل عقران، على جميع المرشحين والمرشحات ضرورة استكمال بياناتهم وملفات الترشيح والتأكد من صحة الشواهد ومناسبتها لجميع المعايير, راجياً التوفيق للجميع وتحقيق التميز لتعليم نجران.// انتهى //12:59ت م0036