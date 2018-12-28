الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، على الثقة الكريمة بتمديد تعيينه وزيرا للعدل، وعضوًا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وأكد الصمعاني في تصريح له أن هذه الثقة الكريمة تعظم المسؤولية لمواصلة العمل الدؤوب والسعي الدائم والحثيث لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - في تطوير المرفق العدلي، وتقديم أفضل الخدمات العدلية.وثمن معاليه الأوامر الملكية الصادرة بالأمس التي تأتي في سبيل السعي الدائم من القيادة الرشيدة لتحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، لينعم شعب المملكة بوطنٍ أمن وطموح ومزدهر.ودعا معالي وزير العدل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.//انتهى//13:01ت م0037