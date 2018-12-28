نجران 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، ممثلة في فرع محافظة شرورة، بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بجامعة نجران بالمحافظة، أمس دورة "التخاطب والعلاج الوظيفي لاضطرابات النطق والكلام"، وذلك بقاعة الأمير مشعل، بمستشفى شرورة العام.واشتملت الدورة التي استمرت يومين واستهدفت أسر ذوي الاحتياجات الخاصة، على العديد من المحاور منها كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في التخاطب وتعديل السلوك والعلاج الوظيفي، وكيفية تطوير مهاراتهم بما يمكنهم من ممارسة حياتهم بكل يسر و سهولة.وتأتي الدورة ضمن البرامج التي تقدمها الغرفة لفتح باب المشاركة الاجتماعية مع جميع شرائح المجتمع.// انتهى //13:25ت م0041