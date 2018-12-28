دونغهاي 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأعلنت السلطات الصينية أنه تم إنقاذ 13 فردًا كانوا على متن سفينة شحن صباح اليوم، بعد أن جنحت السفينة بهم في بحر الصين الشرقي.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة، عن مكتب إنقاذ دونغهاي التابع لوزارة النقل الصينية، قوله: إنه تم إنقاذ طاقم سفينة الشحن عند الساعة 9:15 صباح اليوم، بعد أن جنحت السفينة بهم في بحر الصين الشرقي.وأبرز المصدر ذاته أن سفينة الشحن "ييتشنغ 1"، جنحت على مسافة 4 أميال بحرية قبالة جزيرة نانري بنطاق مدينة فوتشينغ بمقاطعة فوجيان شرق الصين في وقت مبكر من صباح اليوم، مما عرض الطاقم المكون من 13 شخصًا، للخطر.وأضاف أن الطاقم تخلى عن السفينة في ظروف جوية سيئة وهبط أفراده على جزيرة نيويو القريبة، قبل أن تلتقطهم مروحية وتنقلهم إلى سفينة إنقاذ أرسلها مكتب دونغهاي للإنقاذ.وأشار المصدر إلى أن جميع أفراد طاقم سفينة الشحن هم من المواطنين الصينيين.// انتهى //13:45ت م0044