عمّان 21 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.68%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1910.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي نحو 43.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 618.7 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 173.5 مليون دينار أردني تقريبًا مقارنة مع 30.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 36.8 مليون سهم نفذت من خلال 7797 صفقة.// انتهى //13:50ت م0045