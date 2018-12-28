الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساختتمت الأحوال المدنية أمس الخميس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود, أعمال الاجتماع السنوي الخامس لمديري العموم، الذي عقد في منطقة القصيم تحت عنوان "نحو تميز مؤسسي".واستعرض الاجتماع العديد من أوراق العمل ومن أهمها اتممة إجراءات السجل المدني، والاستراتيجية التقنية المستقبلية في الأحوال المدنية، والفرص والتحديات في العام الحالي 1440 هـ، إضافة إلى استعراض نسب الإنجاز بالمناطق في أرشفة الوثائق.وشهد الاجتماع تكريم إدارات المناطق التي تميزت في تسجيل أرقام عالية على مستوى الأداء، فضلاً عن تكريم لمنسوبي الأحوال المدنية المتميزين في جميع مناطق المملكة عن العام الماضي 1439 هـ.// انتهى //13:54ت م0046