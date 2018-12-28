الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسقدّمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر جناحها في الجنادرية خدمة مجانية لفحص المجوهرات والأحجار الكريمة للتعرف على نوعيتها وتصنيفها.وخصصت الهيئة خلال مشاركتها ضمن جناح وزارة الطاقة والثروة المعدنية ركناً لعرض الأحجار الكريمة مثل الألماس والأحجار النادرة لتعريف الزوار على مسمياتها وأنواعها وطرق اكتشاف واستخراج الذهب قديماً والوسائل الحديثة المستخدمة.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن قسم الاحجار الكريمة يضم العديد من الأصناف مثل العقيق والزمرد والياقوت والفيروز ، إضافة إلى أجهزة متطورة لفحص المجوهرات، حيث يمكّن الزائرات من فحص مجوهراتهن باستخدام جهاز خاص ودقيق يساعد على معرفة جودة ونقاء المجوهرات والألماس وخلوها من الشوائب والعيوب.من جانبه عدد رئيس قسم الاحجار الكريمة الجيولوجي ماجد القرشي خصائص الأحجار الكريمة من أهمها الجمال والندرة والمتانة، مبيناً أن هناك عوامل تتحكم في قيمة وجودة الاحجار ، كاللون، والنقاء والوزن إضافة إلى أسلوب وطريقة قطع الحجر.// انتهى //14:17ت م0049