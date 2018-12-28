الدمام 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, أن الأوامر الملكية الكريمة ستحدث - بمشيئة الله - نقلة كبيرة في شتى المجالات وتضيف صفحة مجيدة من صفحات الخير والعطاء التي تشهدها المملكة عبر فصول برامج التنمية منذ وحدتها على يدي جلالة الموحد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ومن بعده أبنائه الملوك البررة, صولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-‪.‬وأوضح سموه أن إنشاء الهيئة السعودية للفضاء التي تعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الفضائي, تسهم في تنمية المقدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار والقرارات الملكية الحكيمة تأتي تأكيدًا للعمل الدؤوب للقيادة الرشيدة، في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، لتعزز من النماء والرخاء في مناحي الحياة كافة، لافتًا سموه الانتباه إلى أن الخطى الثابتة التي تسير عليها المملكة ترسم مستقبلًا رياديًا ونموذجًا يحتذى به في المجالات كافة.وسأل سمو الأمير سعود بن نايف ، الله عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، بعونه وتوفيقه ، وأن يحفظ شعب المملكة ، وأن يديم على البلاد أمنها وآمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //15:09ت م0059