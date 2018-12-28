عدن 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 12 طنًا من السلال الغذائية لنازحي الحديدة في منطقة اللحوم التابعة لمديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد من التوزيع 900 نازح، وهي ضمن مشروع 15,000 سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.// انتهى //15:23ت م0060