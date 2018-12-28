عام / إصابة عشرة مدنيين بينهم أطفال في قصف لميليشيا الحوثي الإنقلابية لساحة عامة بتعز أثناء صلاة الجمعة
الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
عدن 21 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
سقط عدد من الجرحى المدنيين في ساحة عامة وسط مدينة تعز في قصف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران .
وقالت مصادر محلية يمنية : إن المليشيا قصفت ما يعرف بساحة الحرية أثناء استعدادهم حشود من المصلين لأداء صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم أطفال .
وجاء القصف تزامنا مع حشود وتعزيزات تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لشن هجمات على مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في تعز .
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15:26ت م
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