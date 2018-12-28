عدن 21 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسسقط عدد من الجرحى المدنيين في ساحة عامة وسط مدينة تعز في قصف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران .وقالت مصادر محلية يمنية : إن المليشيا قصفت ما يعرف بساحة الحرية أثناء استعدادهم حشود من المصلين لأداء صلاة الجمعة، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم أطفال .وجاء القصف تزامنا مع حشود وتعزيزات تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لشن هجمات على مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في تعز .// انتهى //15:26ت م0063