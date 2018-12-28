الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسيعرض بيت الجوف الكثير من منتجات المنطقة المعروفة بجودتها التي تمتلك سمعة عالية لدى المستهلك مما يجعلها هدف الكثيرين من الزوار.ويأتي في مقدمة "كنوز الطبيعة" الجوفية منتجات زيتون الجوف، تلك الشجرة المباركة التي تنتج أكثر من 5 منتجات مميزة عالمياً، أولها زيت زيتون الجوف الحاصل على جوائز عالمية، والزيتون المخلل، وفحم الزيتون، وورق الزيتون، ومستحضرات النظافة، ويعرض بيت الجوف هذه المنتجات بكثافة، كما يقوم بعصر الزيت أمام الزوار في تجربة فريدة للزائر.ويعرض "البيت الجوفي" العديد من المنتجات التي عرفت بها المنطقة مثل حلوة الجوف الفريدة في شكلها وطعهما، وتتميز بحجمها الكبير ولونها الأسود اللامع ذات مذاق مختلف يجعلها مطلباً للكثيرين، ومنتجات الفواكه، والمنتجات اليدوية من السد والنسيج.ولفت رئيس وفد إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف ذويبان الخالدي، الانتباه إلى أن تميز المبنى ومعروضاته عملت على جذب آلاف الزوار هذا العام، وقال : إن بيت الجوف يتضمن مشاركة عدد من الجهات الحكومية حيث تشارك المديرية العامة للشؤون الصحية بجناح تقدم من خلاله الخدمات الصحية للزوار والتوعية من فحوصات للعلامات الحيوية والدم وفصائل الدم وغيارات الجروح، وتمارين للزوار على طريقة الإنعاش القلبي والإنقاذ من الغصة، كما يوجد جناح ثقافي يشارك فيه جمعية الجوف للفنون التشكيلية بعرض للفن التشكيلي وصور من منطقة الجوف، ويشارك مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بمعرض يقدم فيه إصداراته للزوار، وكذلك نادي الجوف الأدبي الذي يقدم إصداراته أيضاً.وتشارك الغرفة التجارية الصناعية بجناح تعرض فيه فرص الاستثمار بالمنطقة وتعرف بالقطاع التجاري الصناعي للمنطقة، وتقدم كتيبات عن منطقة الجوف وفلم وثائقي عنها للزوار، إلى جانب ركن الشهداء الذي لم ينسى في بيت الجوف, كما تشارك أمانة المنطقة بجناح يعرض فيه صوراً لإنجازاتها وبلدياتها وآثار المنطقة وصوراً للخدمات البلدية قديماً بالجوف وحديثاً، وتعرض خلال الجناح الفرص الاستثمارية ومنها ملتقى بحيرة دومة الجندل، كما تعرض مشاريعها العملاقة واحة الزيتون، ومنتزه الأمير فهد بن بدر، ومنتزه سكاكا العام، كما تشارك جامعة الجوف في جناح يضم الأندية الطلابية المختلفة من النادي الصحي، ونادي القراءة، ونادي الجوالة، يقدمون خدماتهم للزوار، وتعرض إصدارات الجامعة وتعرف الزوار على المدينة الجامعية بالجوف من خلال مجسم وضع بالجناح، ويحتوي جناح الجامعة على شرفة الاستقبال ومطل للزوار، ويعرض فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف المقومات السياحية للمنطقة، ويعرّف بآثارها وموروثها ويعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ويعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تاريخ الجوف الزراعي وبعض الأدوات القديمة للحرث بالجوف وتطور أنظمة الري ومنتجات الجوف الزراعية كما يعرض إحصائيات الزراعة، فيما يشارك التعليم بعرض أعمال الطلاب والطالبات ولوحاتهم التشكيلية، كما يعرض صوراً تاريخية لمسيرة التعليم في الجوف.ويشارك جناح الصقارين والذي حظي بزيارات كبيرة من الزوار للتعرف على حرفة الصقار ويقدم الأدوات التي يستخدمها بهذه الحرفة، وكذلك التعريف بمواسم القنص وطرح الطير ومعرض للحيوانات المحنطة التي يصطادها الطير.وبيّن الخالدي أنه يشارك في بيت الجوف 20 حرفي وحرفية، يعرضون الحرف التي عرفت عن المنطقة كالسدو والنسيج وصناعة الصابون والحدادة والنجارة ورباب الدلال وصناعة المجلس العربي والسمح، كما يتربع بيت الشعر الجوفي في بيت الجوف بالجنادرية لتفوح منه رائحة الهيل ويقدم القهوة العربية وتمرة الحلوة والشاي وماء الجوف للزوار، ويصدح فيه الشعر والقصيد والهجيني وحكايات الرواة، كما يقدم مسرح بيت الجوف العروض الفلكلورية من الدحة والربابة والعرضة والسامري وأفلام الجوف وأفلام أبو عجرم بشكل يومي للزوار.// انتهى //15:48ت م0065