الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساختتمت جامعة القصيم ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري أمس, أعمال العيادة البيطرية المتنقلة المشرفة على سباقات الهجن المصاحبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33".وعالجت العيادة خلال إشرافها على ميادين الهجن بالمهرجان في هذه الدورة أكثر من 89 حالة ما بين إصابات إغماء وإصابات تنفسية وجروح والتهابات عيون وإرهاق.وتتجول عيادات الجامعة المتنقلة في ميادين السباق لتعالج الهجن بصحبة أخصائيين وعيادة متكاملة مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية، للقيام بفحص الإبل حال انتهاء السباق، والتأكد من التسنين ومطابقتها مع الفئة المتسابقة، بالإضافة إلى قيام أفراد العيادة بالذهاب خلف الهجن وقت السباق، لمعالجتها في حال حدوث أي أمر طارئ من إصابة أو كسور أو إجهاد، من خلال الإشراف الطبي والعلاجي.وأكد مشرف العيادة الدكتور عبد الله منصور الحواس كفاءة وقدرة العيادة البيطرية المتنقلة في مواجهة الإصابات والمواقف الطارئة خلال السباقات، لتجهيز سيارة العيادة بأحدث الأجهزة والأدوات وتزويدها بكامل معداتها الفريدة من نوعها التي تكاد تكون الحصرية بالمملكة، بالإضافة إلى توفير أنواع العلاجات للحالات المصابة أثناء السباق من إصابات الكسور أو الإجهاد، مبيناً أن الفريق الطبي قام في نهاية السباق بالتسنين على حسب عمر الجمل في كل شوط، وتوجيه المشاركين بأخذ الإرشادات البيطرية وتوزيع بعض المنشورات العلاجية لكل حالة مصابة.// انتهى //15:50ت م0066