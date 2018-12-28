الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأطلق فنانو القصيم التشكيليين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة مبادرة لرسم أطول جدارية في الهواء الطلق بالجنادرية تحت شعار "وفاء وولاء", حيث تتربع الجدارية التي يبلغ طولها 20 متراً بعرض مترين في ساحة جناح منطقة القصيم، لتجسد أروع صور التلاحم الوطني التي يتم رسمها مباشرة منذ انطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة.وأكد الفنان التشكيلي علي النجمي, أن فكرة الجدارية بدأت بمبادرة من سمو أمير منطقة القصيم, الذي أتاح الفرصة للفنانين التشكيليين عبدالله الرشيد, وأحمد الجدعان, وبدر البلوي, بالمشاركة من خلال جناح المنطقة في الجنادرية.وبيّن أن الفنانين التشكيلين عكسوا مشاركتهم بأكبر لوحة جدارية بعنوان "الجنادرية وفاء وولاء", بالإضافة إلى العديد من الأعمال والجداريات والرسم الحي أمام الجمهور والمقدمة طيلة أيام المهرجان برسومات متنوعة ومشاركات فعالة من قبل فنانات المنطقة عبر أكثر من 40 لوحة جدارية متوزعة داخل الجناح, وركن الفن التشكيلي عبر العديد من المواضيع والأساليب المختلفة لإثراء ثقافة الزوار والزائرات بمدارس الفن التشكيلي وأساليبه, واستقبال الاستفسارات والرد على الأسئلة, وخلق روح تفاعلية مع الجمهور لإظهار جانب منير من ثقافة المنطقة واهتمامها بالفن التشكيلي.وقدّم النجمي, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه على الدعم الكبير الذي يحظى به الفنانين والفنانات وتحفيزهم الدائم للمشاركة في مثل هذه المحافل الوطنية التي تعكس ثقافة المنطقة وحضارتها وتاريخها على أيدي أبنائها وبناتها.// انتهى //15:57ت م0067