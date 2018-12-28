لحج 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 59 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى "الشط" "المزعيقيه" و "الهرهر" و"الحليلية" و"العنبرة" التابعة لمديرية المضاربة بمحافظة لحج، يستفيد منها 4,800 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //15:59ت م0068