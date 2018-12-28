نجران 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسجسدت وزارة التعليم خلال مشاركتها هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33, صورًا من القيم التربوية والوطنية والثقافية لدى الطلاب والطالبات, عبر مشاركات تفاعلية في أركانها المتنوعة.ويسعى مشروع ريادة الأعمال الذي أطلقته وزارة التعليم, تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م إلى تحقيق البعد التربوي، وإبراز دور الشباب السعودي في التنمية والازدهار الاقتصادي، من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة لدفع النشء نحو الاستثمار, وتحفيز روح المبادرة لزيادة كفاءتهم وتمكينهم من تحقيق أهدافهم, وإكساب الطالب والطالبة مهارات سوق العمل, وترسيخ ثقافة العمل الحر والتحفيز على ريادة الأعمال.ويستعرض جناح وزارة التعليم في الجنادرية 33, المشروع التنافسي لتطوير مهارات الشباب في مجال إدارة الأعمال وإنشاء المشروعات الاستثمارية التجارية وترسيخ ثقافة العمل الحر.وتهدف وزارة التعليم من خلال مبادرة "ريادي" إلى تحقيق هدف تنموي في المجال التعليمي والاقتصادي، عن طريق بناء منظومة وطنية متكاملة ومستديمة, داعمة لريادة الأعمال للطلبة والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي.// انتهى //16:03ت م0069