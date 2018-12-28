حجة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 31 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى "الذراع الشمالي" و"الضابره" و"مبجر" و"الغرزه" و"الذراع الجنوبي" التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجه، استفاد منها 2,490 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.// انتهى //16:03ت م0070