بريدة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسانطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان ربيع بريدة 40 "كلنا رايحين" أمس ، بمنتزه القصيم الوطني ببريدة ، الذي يمتد لـ 10 أيام ، بتوافد مئات الأسر إلى أرض المهرجان وسط أجواء تكامليه وملائمه لطبقات المجتمع المتعددة.وشملت برامج المهرجان العديد من الأنشطة كفعالية "المشراق" التي تحاكي شغف الزوار والمهتمين بمحاكاة الماضي العريق، إضافة إلى ما يقدم للعائلات والأطفال من فعاليات متنوعة تستهوي اهتماماتهم كمسرح الطفل، واستعراض الخيول, والسيارات التراثية, والمرسم البيئي والفن التشكيلي والحرف اليدوية، بالإضافة إلى محاكاة الماضي من خلال المزرعة التراثية والمقاهي الشعبية، والفنون الشعبية، إلى جانب المسابقات اليومية والجوائز القيمة, كما يشارك في الفعاليات أكثر من 15 جهة حكومية واجتماعية وخيرية, وأكثر من 120 أسرة منتجة وأكثر من 160 شابًا وفتاة من خلال منافذ البيع المنتشرة بالمهرجان, وعربات الفود ترك.وأوضح المشرف على المهرجان الدكتور منصور بن صالح المشيطي، أن المهرجان يحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لافتًا الانتباه إلى أن المهرجان يحوي بين جنباته فعاليات متنوعة تواكب تطلعات الزوار بمختلف الأعمار، مشيدًا باهتمام أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي للمهرجان على الأصعدة كافة.وبيّن أن المهرجان استهدف فئات المجتمع كافة، مؤكداً أن المهرجان يحاكي الموروث الشعبي ويقدم جملة من الفعاليات الهادفة كالمسابقات والألعاب التنافسية الجماعية، بالإضافة إلى إيجاد أماكن مخصصة للعائلات, وفعاليات تستهوي كبار السن والأطفال، مشيرًا إلى أن تنوع الفعاليات بالمهرجان ترسم آفاقًا مثالية للزائر, بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية.// انتهى //16:08ت م0072