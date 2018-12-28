عمّان 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن, تقديم خدماتها الطبية والعلاجية واستقبال المرضى والمراجعين من جميع الفئات العمرية بالمخيم.وتُعد الخدمات التي تقدمها العيادات, الأحدث من نوعها في المخيم لما يتوافر فيها من معدات وتجهيزات متطورة، كما جرى في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2018م تقديم الخدمة لـ 245 حالة.وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في مخيم الزعتري, من ضمنها الخدمات الصحية بهدف التخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يمرون بها.// انتهى //16:26ت م0076