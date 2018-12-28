تبوك 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسعقدت اللجنة الرئيسة للتميز المؤسسي بتعليم تبوك أمس، اجتماعًا برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة رئيس اللجنة إبراهيم بن حسين العُمري, وبحضور رؤساء ورئيسات اللجان الفرعية للجنة, والإدارات ذات العلاقة.وأوضح مدير مركز التميز بتعليم تبوك أمين اللجنة الدكتور خالد بن طخطيخ العنزي, أن الاجتماع تضمن عرض تقارير من الفرق الفرعية توضح ما جرى إنجازه من الشواهد والمعايير وآليات سير العمل في إعداد الملف, مضيفاً أن الاجتماع خلص إلى عدة توصيات والتأكيد على الإدارات بالعمل الحثيث والحرص على وضع الشواهد التي تعكس حجم الجهد والعمل الذي تقوم به الإدارة بإداراتها وأقسامها كافة.من جانبه, ثمن المدير العام للتعليم بالمنطقة, الجهود التي بذلها الجميع، مؤكدًا أهمية مضاعفة العمل بكل دقة وجودة في المخرجات، مشيرًا إلى أن جائزة التميز بكل فئاتها, لها أهمية في نشر ثقافة التميز في البيئة التعليمية، داعيًا جميع الإدارات والمكاتب والمدارس إلى المشاركة الفاعلة في منافسات الجائزة بجميع فئاتها.// انتهى //17:00ت م0077