محايل 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسوقع مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة المجاردة وجمعية البر الخيرية أمس, اتفاقية شراكة مجتمعية تهدف لتدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمحافظة ، للإسهام في تقديم خدمات مجتمعية وتثقيفية في مجال بناء الإنسان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وتضمنت أبرز بنود الاتفاقية التي وقعها كل من مدير مكتب الضمان الاجتماعي سليمان البارقي, ومدير الجمعية زاهر الشهري, التعاون على إقامة دورات تدريبية وبرامج وأنشطة, إضافة إلى خصومات 20% لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمحافظة على الدورات التي ينظمها مكتب الضمان.وقدم مدير مكتب الضمان, شكره لجمعية البر الخيرية بالمحافظة التي تتعاون مع الإدارات الحكومية في سبيل إيصال رسالتها لمختلف فئات المجتمع.// انتهى //17:01ت م0078