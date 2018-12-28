الجبيل 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأدخلت فعالية "هلا بالإجازة" التي انطلقت أمس, بتنظيم من الهيئة الملكية بالجبيل, بكورنيش الفناتير الجنوبي بالجبيل الصناعية، الزوار إلى عالم التشويق والاستطلاع لمعرفة واكتشاف خفايا وتفاصيل الرياضيات اللا سلكية.وأوضحت عضو العلاقات العامة بالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد دانة الغامدي, أن الاتحاد هدف من خلال مشاركته في فعالية "هلا بالإجازة" إلى إنشاء جيل قادر على التعامل مع الأجهزة اللاسلكية والتحكم عن بعد، وتوفير أماكن مناسبة لممارسة هذه الرياضة، واستقطاب الهواة وتأهيلهم لتمثيل الوطن، ونشر ثقافة الرياضات اللاسلكية لجميع شرائح المجتمع، وتسهيل الإجراءات الأمنية للممارسين، إضافة إلى توفير مراكز تدريب للرياضات اللاسلكية.وأبانت الغامدي أن الاتحاد السعدوي للرياضات اللاسلكية هو اتحاد معتمد من اللجنة الأولمبية العربية السعودية يعني بجميع الرياضات اللاسلكية، ويضم في عضويته أكثر من 1000 عضو من بينهم 20 سيدة، ولديهم العديد مِن المشاركات المحلية والخليجية والدولية، مشيرة إلى أن الرياضات التابعة للاتحاد هي رياضة الطائرات اللاسلكية، ورياضة السيارات اللاسلكية، إلى جانب القوارب اللاسلكية.وتشهد فعالية "هلا بالإجازة" مشاركة شبابية من الجنسين لعرض أعمالهم ومشروعاتهم الناشئة المتنوعة، إضافة إلى جولة خاصة للتحدي وخوض تجربة ألعاب الترامبولين وغيرها من ألعاب التحدي.// انتهى //17:08ت م0080