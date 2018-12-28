عنيزه 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسشهد يوم افتتاح مهرجان الغضا السابع عشر بمحافظة عنيزة حضور لافت، أمس، حيث استمتع الزوار بالعروض والفعاليات المقدمة و بمتابعة عروض المسرح المفتوح والأركان المتعددة، بالإضافه إلى جناح السعودية الجديدة بأركانه التعريفية لجميع المشروعات العملاقة المعتمدة ضمن "رؤية المملكة 2030".وحظي جناح بيت البادية بإقبال كبير من الزوار الذي يقدم فيه عددًا من الفعاليات تشمل مشغولات السدو والأكلات الشعبية.وبيّن المشرف العام للمهرجان خالد بن عبدالرحمن اليحيى، أن المهرجان يشهد إقبال من الزوار، كما يقدم من خلاله مجموعة من الفعاليات المتنوعة ثقافيًا واجتماعيًا وتوعويًا.يذكر أن المهرجان يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية، بمشاركة الأسر المنتجة والشباب والفتيات، مع ما يقدمه المهرجان من أنشطة للأسرة والطفل، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية.// انتهى //17:12ت م0081