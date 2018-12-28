الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تجديد الثقة الكريمة بسموه وزيراً للثقافة وعضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة الغالية، مؤكدًا أنها حافزًا ودافعًا على تقديم المزيد من العمل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.ودعا سموه الله تعالى أن يمدّه بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن, وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.// انتهى //17:17ت م0082