تبوك 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, أن الأوامر الملكية التي صدرت , تأتي تأكيدًا على مضي البلاد لمواكبة رؤية المملكة 2030, واصفًا سموه القرارات بالمتناغمة مع حاجة المواطن في هذه المرحلة المهمة وستسرع الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.وقال سموه في تصريح لوكالة الانباء السعودية "واس" : إن الأوامر الملكية الكريمة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -على العمل المستمر والتطوير للوزارات والاستفادة من الكفاءات من أبناء الوطن لرفع مستوى الأداء, وتعزز مظاهر التنمية والاستقرار التي تنعم بها بلادنا منذ تأسيسها.وأشار سمو أمير المنطقة إلى أن القرارات التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد, تأتي ضمن المنظومة التطويرية الهادفة للارتقاء بالعمل في المجالات كافة.‎وأضاف سموه أن إنشاء هيئة عامة للفضاء, وأخرى للمعارض والمؤتمرات ستسهم في تنمية المقدرات الوطنية لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لشباب وفتيات هذا الوطن الغالي وتوفير العيش الكريم لهم، منوهًا بقرار إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.وفي ختام تصريحه, هنأ سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أصحاب السمو الأمراء والمعالي الذين نالوا الثقة الملكية الغالية, سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //17:24ت م0083