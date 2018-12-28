بقيق 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسيشهد مهرجان "سفاري بقيق" في نسخته الثالثة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وجهات خيرية، للتعريف بخدماتها والتوعية بحقوق المستفيدين والاستشارات, وتقديم بعض الخدمات المتاحة في موقع المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، على مدى 10 أيام، على طريق بقيق ـ صلاصل بجوار كوبري صلاصل.وتبرز شركة أرامكو السعودية بمشاركتها المتميزة في مهرجان "سفاري بقيق" هذا العام بعد النجاح الذي حققته الشركة في النسختين السابقتين من المهرجان العام الماضي، لتقديم معلومات قيمة حول تاريخ استكشاف واستخراج النفط في المنطقة بما يتماشى مع عنوان المهرجان لهذا العام "تراث الصحراء"، إضافة إلى تقديم العديد من المعلومات والرسائل التوعوية بالسلامة.ويقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية خلال مشاركته في المهرجان العديد من الخدمات ، إضافة إلى التوعية لعموم الزوار والمزارعين بشكل خاص.وتشارك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" بمجسمات وصور ومقتنيات أثرية يعرّف بها فريق من المؤسسة، كما جرى دعم الجناح بعدد من الصور التي توثق مسيرة السكك الحديدية في المملكة منذ بدايتها قبل 67 عامًا, وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ حيث يمكن لزوار المعرض قراءة تاريخ صناعة النقل بالسكك الحديدية في المملكة, إضافة إلى بعض المقتنيات الأثرية.فيما يقوم فريق المؤسسة في مهرجان "سفاري بقيق" باستقبال الزوار وتوزيع هدايا تذكارية وكتيبات تعرف بالمؤسسة والمشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي تحكي بدايات إنشاء السكك الحديدية في المملكة.كما تشارك الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بدعم مهرجان "سفاري بقيق", بفرق إسعافية للحالات الطارئة والنقل إلى المستشفى وجاهزية مركزين صحيين وهما مركز صحي صلاصل والفردانية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة من مستشفى بقيق العام بتقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان من خلال عدة أركان من بينها الأمراض المزمنة، وقياس السكري, وارتفاع ضغط الدم, وتقديم النصائح الغذائية والاستشارات الطبية لرواد المهرجان.ويعرض فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خلال مشاركته منصة تسويق منتجات الأسر المنتجة التي تتيحها الوزارة لمساعدة الأسر في تنمية منتجاتهم وتمكينهم من النهوض بمشروعاتهم، كما يشارك العديد من المتطوعين في الفرق التطوعية التي تعمل تحت مظلة جهات تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, بينما تشارك فرقتين تطوعية متخصصة في التوعية والبحث والإنقاذ وهي فريق "غوث" للتوعية والانقاذ وفريق "محترفون" في مجال البحث والإنقاذ والمساعدة.ويقف عددًا من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في بقيق خلال مشاركتهم في مهرجان "سفاري بقيق" للتعريف بما تقدمه الإدارة من جهود في إدارة المساجد وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية على الزوار.وأوضح مدير إدارة المساجد في بقيق عادل المهبط, أن هذه المشاركة هي الثانية, حيث شاركت الإدارة في النسخة السابقة من مهرجان "سفاري بقيق" وجرى خلالها توزيع أكثر من 60 ألف كتاب ديني وأكثر من 35 ألف مصحف بجميع اللغات، مشيراً إلى أن إدارته تستهدف أكبر عدد لتوزيع الكتب الدينية والمصاحف، واستقبال الأطفال في الركن المخصص لهم الذي يحتوي على مسابقة أجمل رسمة للمساجد، كما يشارك عددًا كبيرًا من الزوار في المسابقة الثقافية اليومية، بالإضافة إلى العرض المرئي لجهود وحدة الصيانة الذاتية وفريق العمل والإنجازات, التي جرى تحقيقها من خلال خدمة ١٢٠ جامعًا ومسجدًا في محافظة بقيق والهجر التابعة.// انتهى //17:45ت م0088