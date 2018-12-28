رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الشباب يواصل انتصاراته
الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
واصل فريق الشباب انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، وهذه المرة على حساب فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة .
وسجل للشباب البرازيلي كايكي بالدقيقة 7 ، والروماني جامان بالدقيقة 22 ، والبرازيلي صوماليا بالدقيقة 71 ، فيما سجل للحزم البرازيلي أليماو بالدقيقة 27 ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد الحزم عند المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .
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18:21ت م
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