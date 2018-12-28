الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (39) على مساهمة ورعاية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسية هي الشوط السادس مساهمة نادي الفروسية والشوط السابع رعاية نادي الفروسية والشوط والشوط الثامن تقديرية نادي الفروسية (لرؤية 2030) .وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية لمدرب الفرس (راجحية) العائدة ملكيتها لإسطبل أيمن بن ناصر الراجحي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السادس ، كما سلم المزروع الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية لمدرب الجواد (يستهدف) العائد ملكيته لإسطبل الشهيل الذي حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع .وسلم المزروع أيضا الجائزة التقديرية لمالك الجواد (شبل طياب) محمد بن مهدي آل شكوان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثامن.// انتهى //18:22ت م0098