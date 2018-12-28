لندن 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت اليوم، عن صدمته لسماع نبأ الإعتداء على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس يوم 25 ديسمبر.وأفدت الخارجية البريطانية في بيان لها أن الوزير البريطاني أجرى اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية الليبي طاهر سيالة اليوم لتقديم التعازي له وموظفي الوزارة، مضيفاً ان بريطانيا تقف إلى جانب ليبيا في مواجهة الإرهاب.// انتهى //18:28ت م0099