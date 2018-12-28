رام الله 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المنددة بجدار الفل العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون .وذكرت مصادر محلية في بلعين ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المسيرة، كما قاموا بتصوير المشاركين من فوق الابراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار، وفتح بوابة الجدار وملاحقة المتظاهرين حتى مشارف القرية .// انتهى //18:28ت م0100