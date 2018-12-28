دبي 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستأهل فريق بني ياس إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعدما تغلب على فريق العين بهدف دون رد اليوم ضمن دور الثمانية للبطولة .ولحق بني ياس بفريق الوحدة وشباب الأهلي دبي، اللذين حسما تأهلهما أمس الخميس إلى الدور قبل النهائي.وتكتمل أضلاع المربع الذهبي للبطولة اليوم الجمعة عبر المباراة الأخيرة في دور الثمانية بين النصر والوصل.// انتهى //18:49ت م0101