المدينة المنورة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي, أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد حرص القيادة الرشيدة على استمرار تطوير الإدارة المحلية لمواكبة مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها بلادنا في المجالات التنموية كافة, والوصول بإذن الله لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.وأوضح الدكتور المرزوقي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس", أن الأوامر الملكية ستعود بالفائدة المباشرة على الحركة الإدارية داخل القطاعات الحكومية بجانب دعم القطاع الخاص وتأهيله للقيام بالدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة، منوهاً بالرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الذي يحرص على تهيئة قطاعات الدولة للقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه, متسلحة بمتطلبات وتوجهات رؤية 2030.وأثنى مدير الجامعة الإسلامية على إنشاء ثلاث هيئات جديدة وذلك لتلاقي أهدافها مع أهداف الرؤية بشكل وثيق جدًا, بل تُعد أساسًا مهمًا من أسس تحقيق الرؤية بشكل مهني واستراتيجي مخطط له, وفي طليعتها الهيئة السعودية للفضاء التي تؤسس لمرحلة مهمة في بلادنا تعزز من مكانتها العلمية وتوجهاتها المستقبلية, إضافة إلى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التي تُعد من أهم المصادر ليس الاقتصادية فحسب وإنما الفكرية والتطويرية وصناعة مبادرات تواكب الجديد والمفيد, والاطلاع على خبرات العالم, فضلًا عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي لا تقل أهمية عن سابقاتها بوصفها المخطط والحاضن لبيئة إثراء المحتوى لتوجيه الإنفاق العام وترشيده والمحافظة على الموارد وفتح فرص تنمية موجهـة للداخل.وأشار خلال تصريحه إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - زمام الأمور في البلاد, والوطن يعيش مرحلة تطوير متلاحقة تحفّز الهمم وتستفيد من الطاقات والكوادر البشرية لمواصلة بناء الدولة الحديثة في المجالات كافة التي تلبي احتياجات كل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة، مهنئًا أصحاب السمو والأمراء والمعالي والفضيلة الذين حظوا بالثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق في خدمة الدين والملك والوطن وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن، داعيًا لله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده, وأن يوفقهما لما فيه خير الوطن والمواطن.// انتهى //18:50ت م0102