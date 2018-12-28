الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستقام غدا السبت خمس مباريات ضمن الجولة التاسعة للدوري الممتاز لكرة السلة ، حيث يعد اللقاء الأبرز بين الفتح وأحد على صالة الفتح الساعة 4 عصرًا .ويحتل الفتح المركز الثاني برصيد (13) نقطة ولدية لقاء مؤجل ، بينما أحد يعتلى سلم الترتيب برصيد (16) نقطة .ويستضيف الانصار الاتحاد عند الساعة 5 مساء على صالة مدينة الامير محمد بن عبدالعزيز ، ويحتل الانصار المركز الثامن برصيد (11) نقطة، بينما الاتحاد في المركز السادس برصيد (12) نقطة ، ويحل النصر ضيفا على السلام على صالة الخليج عند الساعة 5 مساء، ويحتل السلام المركز التاسع برصيد (10) نقاط بينما النصر في المركز الرابع برصيد (12) نقطة .ويلعب الأهلي مع الوحدة عند الساعة 5 مساء على صالة هيئة الرياضة ، يقع الأهلي بالمركز السادس برصيد (11) نقطة ، والوحدة بالمركز السابع بنفس الرصيد (11) نقطة .وفي اخر مواجهات الجولة يلتقي النهضة مع الهلال عند الساعة 5 مساء ويتذيل النهضة المركز الأخير برصيد (8) بينما الهلال في المركز الثالث برصيد (13) نقطة .// انتهى //18:51ت م0103