الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستشارك وزارة الحج والعمرة ممثلة بفرع الوزارة بمحافظة جدة في فعاليات "الحديقة الثقافية" في دورتها الثانية, ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة", وموضوعها "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة"، الذي افتتحه أمس, صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من مديري الجهات الخدمية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بساحة النورس التي تُعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة بمساحة تبلغ نحو 42,000 متر مربع.وتتمثل مشاركة وزارة الحج والعمرة في جناح خاص للتعريف بمبادرات الوزارة وتطلعاتها ومشاريعها المستقبلية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتستعرض الوزارة مع الحضور عددًا من الخدمات والتقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن التي تهدف إلى إثراء تجربتهم وتسهيل رحلتهم وفق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن بينها تعريف بمنصتي #اشتاقت_لكم_مكة , ومنصة #شرفتونا، وهي برنامجين لاستقبال وتوديع المعتمرين والحجاج وتتجسد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج على مساحة 900 متر مربع.ويقدم المعرض تعريفًا بغرفة عمليات الاستعداد المسبق في نظام الوزارة لتوفير البيانات والمعلومات المسبقة لرحلات الحجاج قبل وصولهم مما يساعد في توفير الموارد البشرية واللوجستية المناسبة.وتأتي الحديقة الثقافية ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مع مواصلة شعار الدورة الأولى "كيف نكون قدوة" واستحداث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي : إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة, والشرطة، والمرور، حرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.يذكر أن فعاليات الحديقة الثقافية تستمر لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، وتقدم لسكان وزوار جدة أكثر من 40 فعالية ثقافية منوعة، تهدف هذه الفعاليات إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.// انتهى //18:52ت م0104