سكاكا 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري, أن القرارات الملكية الصادرة أمس, تُعد استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي يعتمد على تخطيط طويل المدى مع استمرار التقييم والمراجعة، حيث تتم بين الحين والآخر إعادة تشكيل واستحداث العديد من القطاعات المهمة والحيوية في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 بكفاءات وطنية تكمل المسيرة وتواصل البناء.وأضاف الدكتور البشري أن القرارات النوعية التي تضمنت إعادة تشكيل مجالس واستحداث هيئات، سيكون له الأثر الكبير على كل مجالات التنمية الوطنية، وستنعكس نتائجه على تحقيق الرؤية, ومواكبة المتغيرات المتسارعة عالميًا.وهنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الثقة الملكية, داعيًا له بالتوفيق والسداد في إدارة عجلة التنمية في المنطقة، كما رفع خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على كل ما قدمه من دعم ومؤازرة للجامعة منذ توليه إمارة المنطقة، مهنئاً إياه على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة.ورفع التهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للتعليم، مقدمًا الشكر لمعالي الدكتور أحمد العيسى الدعم الذي أولاه للجامعة, مهنئًا إياه على الثقة الملكية بتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب, سائلا المولى القدير أن يحفظ القيادة والوطن ويحقق الأهداف ويديم الوحدة الوطنية.// انتهى //18:53ت م0105