الأحساء 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تبرز توجهات المملكة في المرحلة المقبلة، وعزمها المبارك على استكمال تحقيق متطلبات "رؤية الوطن 2030", من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة, وضخ كوادر خبيرة وشابة في مفاصل الوزارات والهيئات لتطوير ما فيها من خطط وبرامج، وتقديم مبادرات نوعية تحقق التنمية والازدهار في بلادنا العزيزة، وتحمل مبشرات إيجابية تعزز حضور الوطن ومكانته العالمية على الأصعدة كافة.وأضاف معاليه أن القرارات الملكية السامية تكشف عن رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة - أيدها الله - ، التي تحرص بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على تطوير قطاعات الدولة، للقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه، مسهمة بحنكة وخطط مدروسة لوضع التوازن الإيجابي بين المتغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة إقليميًا وعالميًا، وبين توجهات رؤية الوطن 2030، التي قطعت القيادة في تحقيقها خطوات ثابتة وواثقة وناجحة.وسأل الدكتور العوهلي ، الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته الرشيدة، وأمنه، وأمانه، وازدهاره.// انتهى //18:55ت م0107