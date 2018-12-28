الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واساستقبل جناح جمعية البر الخيرية المشارك ضمن فعاليات قرية عسير التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة, وفد جمعية الإعاقة الحركية بالرياض, يرافقه عددًا من مصابي الحد الجنوبي من الجنود البواسل.وقدّم أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس, شرحًا عن أدوار الجمعية ومناشطها في الأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية، وما تقدمه من دعم لذوي الإعاقة.وتجول الوفد على معرض الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة الذي تشرف عليه الجمعية، مطلعين على ما احتواه من منتجات محلية وصناعات يدوية تقدمها المنطقة لزوار المهرجان.وفي ختام الزيارة, قدم الوفد هدية تذكارية لأمين الجمعية, معبرين بها عن شكرهم وتقديرهم لمؤازرتهم العمل الاجتماعي والإنساني لذوي الإعاقة.// انتهى //19:03ت م0109