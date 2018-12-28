الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد الصيعري أن "الأخضر" يحتاج إلى دعم جماهيري كبير خلال مشاركته في كأس أمم آسيا 2019، التي تنطلق في الإمارات يناير المقبل.وأوضح الصيعري في تصريحاته لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم أن "الجمهور السعودي لا يحتاج رسالة من أجل مساندة اللاعبين، وننتظر منهم دعما ومؤازرة خلال منافسات البطولة" ، وعن انضمامه إلى صفوف "الأخضر"، عقّب قائلًا "أشعر بسعادة كبيرة لتمثيل المنتخب الوطني، وسأحاول التمسك بالفرصة خاصة وأنها جاءت في لحظة استثنائية قبل انطلاق منافسات كأس آسيا، وليس لمباريات ودية".وأضاف "مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين فرصة الظهور بشكل جيد، وأتمنى أن نحظى بمشاركة مميزة على جميع الأصعدة كمنتخب ولاعبين".وشدد على قوة المنافسة في دوري المحترفين هذا الموسم، معتبرا أن "الظهور بمستوى مميز في البطولات المحلية يمنحنا دافعنا لمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة مع المنتخب الوطني".وأشار إلى أن مباراة كوريا الجنوبية الودية ستكون خير إعداد للمشاركة في البطولة، مؤكدا أن جميع المنتخبات المشاركة في كأس آسيا قوية، ومشددا على ضرورة أخذ كل مباراة على حدى ، وأضاف سنخوض مباريات البطولة فقط من أجل الذهاب بعيدا والمنافسة على اللقب، متمنيا مساندة الجماهير في المرحلة المقبلة .// انتهى //19:04ت م0110