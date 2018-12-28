حائل 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تهدف إلى تعزيز برامج التنمية ورفع مستوى الأداء والاستفادة من الكفاءات, حيث شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد, وكذلك إنشاء هيئة عامة للفضاء, وأخرى للمعارض والمؤتمرات, وإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.وأعرب سموه في تصريح صحفي, عن فخره بقيادة هذه البلاد وحرصها على كل ما من شأنه رفعة الوطن وتحقيق الرفاهية للمواطن والاستمرار في الإجراءات الاصلاحية بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030م.وسأل سمو أمير منطقة حائل في ختام تصريحه, الله عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين بتوفيقه, وأن يديم على هذا الوطن وشعبه الأمن والأمان.// انتهى //19:05ت م0111