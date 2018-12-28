جدة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة في فعاليات "الحديقة الثقافية" في ساحة النورس بالواجهة البحرية الجديدة، التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس، بحضور مدير هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة سلطان بن سعد المالكي, حيث تمثلت المشاركة بركن توعوي تثقيفي يقدم الهدايا والإرشادات الطبية, والتعريف بتطبيق "اسعفني" لزوار "الحديقة الثقافية"، بمشاركة فرقة إسعافية, لتقديم الخدمة الطبية لزوار الفعالية حال وجود أي طارئ لا قدر الله.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن الفعالية تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية بعنوان تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة "كيف نكون قدوة"، في أكبر حديقة ثقافية في واجهة جدة البحرية الجديدة.// انتهى //19:28ت م0113