طرابلس 21 ربيع الآخر1440ه الموافق28 ديسمبر 2018 م واسأعرب مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، عن تطلعه بأن يفضي الاجتماع الليبي المرتقب إلى حلول وآليات للمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.وجدد الجمالي، في تصريحات صحفية، تأكيده على دعم المؤتمر الجامع الليبي المرتقب في البلاد، معبرا عن حرصه لإنجاح هذا المؤتمر التاريخ والذي يهدف إلى لم شمل الليبيين كافة والخروج من نفق الأزمة الليبية بكلمة واحدة من أجل إنقاذ البلاد.// انتهى //19:33ت م0114