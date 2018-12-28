الدوادمي 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأعلنت إدارة المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي أمس, نتائج متدربيها في أقسام المعهد الصناعي "قسم الحاسب الآلي - قسم الكهرباء الصناعية - قسم ميكانيكا السيارات".وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بالدوادمي المهندس سعد بن شامان الروقي, أن المعهد زف 129 خريجًا إلى سوق العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم, في التخصصات الثلاث، مبينًا أن هذه المرحلة فرصة لهم بالبدء في مشروعاتهم الصغيرة بالاستفادة من دعم بنك التنمية الاجتماعية, ومعهد ريادة الأعمال الوطني, الذي يقف سندًا في دعم شباب الوطن والوقوف معهم في نجاح مشروعاتهم المهنية والعملية بدعم يصل إلى 300 ألف ريال, أو إكمال دراستهم العليا في نفس مجالهم التدريبي الذي اتقنوه في المعهد.وهنا الروقي الخريجين, متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والإسهام في تنمية وطنهم.// انتهى //19:35ت م0116