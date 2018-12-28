الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على تجديد ثقتهما الغالية.وأوضح معاليه، أن الوزارة ماضية في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تتطلب الاستعداد والجاهزية، وأن الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لهما دور مركزي في مجمل التحولات الرقمية.وبيّن أن تجديد الثقة يضع على عاتقنا مسؤوليات أكبر للإسهام في وضع بصمة واضحة في مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها المملكة وتقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جوهرية تخدم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.وفي ختام تصريحه، أكد معاليه بمواصلة العمل مع فريق الوزارة والجهات التابعة لها على إرساء بنية تحتية رقمية راسخة وقوية تعزز فرص النمو الاقتصادي كونها دعامة رئيسة في العمليات الحيوية كافة.// انتهى //19:44ت م0117