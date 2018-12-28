الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسخصصت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة, مراكز منتشرة على أرض الجنادرية للاستعلامات، تتولى مهام الإجابة على الاستفسارات, وتقديم الخدمات المساعدة والإرشاد والتوجيه لزوار الجنادرية.وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان العميد الركن سعيد بن عياش الغامدي, أن مكاتب الاستعلامات تقدم العديد من الخدمات, تشمل استقبال المفقودين والتواصل مع ذويهم، وتوزيع الخرائط وتوجيه الزائرين، وتوزيع المياه الصحية مجانًا، وتوزيع الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم وكبار السن، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات المساندة في حالات الطوارئ، مبينًا أن إدارة المهرجان نشرت العديد من الموظفين على بوابات المهرجان لاستقبال الزوار وتوزيع السوار الأمني على الأطفال متضمنًا أرقام التواصل بأوليائهم.// انتهى //19:51ت م0118