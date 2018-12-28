الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على ثقته ودعمه، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به، لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء وحفظ الأمن، مستشعرًا عظم المسؤولية في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وفي ختام تصريحه سأل سموه، الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //20:08ت م0119