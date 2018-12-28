الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسحمل "بيت بيوت" مهمة عودة الأطفال التائهين إلى ذويهم ضمن الخدمات التي تقدمها إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة على أرض الجنادرية.ويرتبط " بيت بيوت" بمراكز الإستعلامات الموفرة بالمهرجان التي يتم التواصل من خلالها مع ذوي المفقودين والتائهين من الأطفال.وأوضحت المشرفة على البيت منيرة المعيوف أن المقر يستقبل الحالات التائهة التي تحمل الأساور الأمنية التي تحتفظ ببيانات ذويهم ويتم التواصل معهم، فيما يستقبل الأطفال التائهين الذين لا يحملون أساور أمنية ويقوم الموظفات بتسجيل بيانات المبلّغ الذي أحضرهم ويتم الإعلان من قبل مركز الإستعلامات عبر المكبرات الصوتية المنتشرة على أرض المهرجان عن مواصفات المفقودين .وأضافت إن مقر "بيت بيوت " مجُهز بكافة وسائل السلامة للحفاظ على سلامة الأطفال، كما يوفر ألعاب متنوعة تناسب كل فئة عمرية ويحظى بإشراف ورعاية عدد من المشرفات المتخصصات في حضانة الأطفال .// انتهى //20:21ت م0121