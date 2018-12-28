جدة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته - أيده الله - ، وإعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد ، إضافة إلى الإعفاءات والتكليفات الجديدة لوزراء وأمراء مناطق والنواب ، وكذلك استحداث هيئات جديدة تعنى بمجالات حيوية لتؤكد المضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مفاصل الدولة ، وضخ الدماء الشابة واستثمار الخبرات والطاقات البشرية في الارتقاء بعمل القطاعات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات تضطلع جميعها بدورها المهم والحيوي في تنمية المملكة وتطويرها وفق رؤية 2030 .وأفاد معالي أمين جدة أن إنشاء ثلاث هيئات جديدة إحداها تعنى بالفضاء ، وأخرى بالمعارض والمؤتمرات ، وثالثة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، من شأنه تعزيز الدعم اللوجستي وتحقيق الاستثمار الأمثل لمقومات الدولة ، بجانب توفير بيئة جذب استثمارية محليا ، لافتاً النظر إلى أن المملكة حققت خطوات إصلاحية كبيرة تتسم بالاستمرارية والمراجعة والقياس للنتائج والإنجازات ، وهو ما يعكس إصرار القيادة على مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح وتحقيق تطلعات المواطنين.وقال معاليه : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وضعا تنمية هذا الوطن الغالي نصب عينيهما ، بما يعزز من قوة الدولة ومكانتها ، لتبقى وطناً آمناً ومتطوراً بحول الله وتوفيقه.وهنأ التركي في ختام تصريحه جميع المسؤولين من الأمراء والوزراء الذين حظيوا بالثقة الملكية الغالية ، داعياً الله عز وجل أن يعينهم في مهماتهم الجديدة لتنمية وتطوير بلادنا ، سائلاً المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل مافيه خير ونماء وطننا الغالي.// انتهى //20:33ت م0122