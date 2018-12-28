عام / أمين جدة : الأوامر الملكية تؤكد مواصلة الإصلاحات واستثمار الطاقات البشرية
الجمعة 1440/4/21 هـ الموافق 2018/12/28 م واس
جدة 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واس
أكد معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته - أيده الله - ، وإعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد ، إضافة إلى الإعفاءات والتكليفات الجديدة لوزراء وأمراء مناطق والنواب ، وكذلك استحداث هيئات جديدة تعنى بمجالات حيوية لتؤكد المضي قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مفاصل الدولة ، وضخ الدماء الشابة واستثمار الخبرات والطاقات البشرية في الارتقاء بعمل القطاعات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات تضطلع جميعها بدورها المهم والحيوي في تنمية المملكة وتطويرها وفق رؤية 2030 .
وأفاد معالي أمين جدة أن إنشاء ثلاث هيئات جديدة إحداها تعنى بالفضاء ، وأخرى بالمعارض والمؤتمرات ، وثالثة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ، من شأنه تعزيز الدعم اللوجستي وتحقيق الاستثمار الأمثل لمقومات الدولة ، بجانب توفير بيئة جذب استثمارية محليا ، لافتاً النظر إلى أن المملكة حققت خطوات إصلاحية كبيرة تتسم بالاستمرارية والمراجعة والقياس للنتائج والإنجازات ، وهو ما يعكس إصرار القيادة على مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح وتحقيق تطلعات المواطنين.
وقال معاليه : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وضعا تنمية هذا الوطن الغالي نصب عينيهما ، بما يعزز من قوة الدولة ومكانتها ، لتبقى وطناً آمناً ومتطوراً بحول الله وتوفيقه.
وهنأ التركي في ختام تصريحه جميع المسؤولين من الأمراء والوزراء الذين حظيوا بالثقة الملكية الغالية ، داعياً الله عز وجل أن يعينهم في مهماتهم الجديدة لتنمية وتطوير بلادنا ، سائلاً المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل مافيه خير ونماء وطننا الغالي.
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20:33ت م
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