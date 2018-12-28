الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستقدم جمعية الإعاقة الحركية للكبار في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، خدمة الورشة المتنقلة لصيانة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية من الزوار.وأوضحت إخصائية العلاقات العامة هند السياري، أن الخدمة تأتي استشعاراً للدور المجتمعي وحرصها الدائم على تقديم خدماتها لزوار المهرجان من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل على صيانة كراسي الإعاقة وإصلاح أعطالها.وأفادت السياري أن الورشة المتنقلة أصلحت مجاناً خلال الأسبوع الماضي أكثر من 50 كرسياً متحركاً، من خلال ستة مشرفين متخصصين من ذوي الإعاقة الحركية لإيصال الرسالة بأنفسهم إلى جميع شرائح المجتمع، مبينةً أن الخدمة تقدم للسنة الثالثة على التوالي مجاناً.// انتهى //20:40ت م0123