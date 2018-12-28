الجنادرية 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واسقدّم جناح المؤسسة العامة للتقاعد عرضًا خاصًا لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ضمن برنامج شراء الوحدات السكنية "مساكن"، وخصصت العرض في تثبيت هامش الربح السنوي للمستفيدين بواقع 3.78 % على مدى 20 عامًا.وكشف مدير عام إدارة الاتصال المؤسسي فيصل بن عثمان اليحيى, عن سعي المؤسسة إلى تعزيز دورها المجتمعي في المحافل والمهرجانات الوطنية, والتعريف بما تقدمه من تسهيلات ومد جسور التواصل مع العملاء والمجتمع، مبينًا أن الجناح اشتمل على عدة أركان مختلفة يجري من خلالها تقديم خدمات وفعاليات متنوعة تليق بزوار المهرجان, وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم على مختلف الأعمار، إلى جانب عرض الوثائق التاريخية وحكاية التقاعد منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ.ولفت اليحيى الانتباه إلى أن المؤسسة تقدم الاستشارات وتجيب على الاستفسارات عن أنظمة التقاعد وطريقة حساب المعاش, والتعرف على مدة الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد من خلال ركن "مستشارك"، كما يقدم ركن خدمة العملاء جميع الخدمات للمتقاعدين, إضافة إلى خدمة الطباعة الفورية لبطاقة المتقاعدين والتعاريف بالمعاش، وكذلك ركن الخدمات الإلكترونية الذي يشرح طريقة التسجيل في الخدمات والاستفادة منها.وفي إطار اهتمامها بذوي الهمم من الصم، جندت المؤسسة في جناحها عددًا من الموظفين للتخاطب بلغة الإشارة مع الزوار من الصم, وتقديم الخدمات المطلوبة لهذه الفئة الغالية.وأعرب عن شكره لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ولمعالي المحافظ على دعمهما وحرصهما على تعزيز دور المؤسسة المجتمعي من خلال المشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية بجميع مناطق المملكة، التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى مد جسور التواصل مع العملاء والمجتمع, ووضع شراكات ناجحة بين المؤسسة والقطاعين العام والخاص.// انتهى //20:40ت م0124