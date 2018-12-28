الرياض 21 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 28 ديسمبر 2018 م واستشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في معرض جدة الدولي للكتاب الذي يقام بأرض الفعاليات في أبحر الجنوبي ، من خلال عرض سلسلة من إصداراتها العلمية من الكتب والمجلات العالمية، التي تهدف المدينة من خلالها إلى إثراء المحتوى العلمي ونشر الثقافة العلمية وخدمة الباحثين.وتقدم المدينة لزوار جناحها في المعرض كتب الثقافة العلمية مثل "سلسلة لاروس" التي تعد موسوعة مصغرة مؤلفة من قبل اختصاصيين في المجالات العلمية، إضافة إلى "سلسلة اللامتناهي" التي تهتم بصغار السن وتتحدث عن عوالم الطبيعة من خلال استخدام الصور والرسوم التعبيرية، و"سلسلة طبيب العائلة"؛ التي تتضمن معلومات صحية موجزة موثقة من قبل استشاريين.ويحتوي الجناح كذلك على المجلات العالمية التي ترجمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف تبسيط العلوم للقارئ غير المتخصص، ونشر الثقافة العلمية كمجلة "نيتشر" العالمية التي ترجمت من اللغة الإنجليزية، ومجلة الفتيان التي ترجمت عن اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى مجلة "العلوم والتقنية"، والكتب العالمية في التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة التي ترجمتها المدينة بالتعاون مع المنظمة العربية للترجمة بهدف بناء المجتمع المعرفي.كما تقدم المدينة لزوار جناحها المكتبة الصوتية "حديث العلوم"، المستقاة من خلاصة الكتب والمجلات والمطبوعات المتنوعة التي تصدرها المدينة.وتسعى المدينة من خلال مشاركتها بالمعرض إلى إبراز دورها كأحد رواد النشر العلمي وخدمة الباحثين بالمملكة، إدراكًا منها لأهمية المعرفة وأثرها الإيجابي على المجتمع.// انتهى //20:47ت م0125